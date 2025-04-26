Военный эксперт сообщил о продвижении ВС РФ на двуреченском плацдарме

Российские подразделения продолжают продвигаться на двуреченском плацдарме в Харьковской области. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на данном участке фронта сложилась стабильная ситуация.

«Наши военнослужащие продвигаются довольно-таки неплохо, хоть и небольшими темпами, но продвижение идет на участке фронта шириной порядка 35 км», — рассказал специалист.

15 февраля Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли под огневой контроль около 20 км береговой линии двуреченского плацдарма. Как сказал эксперт, в тот момент российские войска «особо не рвались вперед» и сосредоточились на выбивании остатков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с левой береговой линии реки Оскол. При этом украинские солдаты достаточно «неохотно» покидали свои позиции.

До этого ВСУ потеряли целый взвод, пытаясь отрезать российские подразделения от основных сил в районе двуреченского плацдарма. Марочко уточнил, что украинские бойцы пытались зайти в тыл ВС РФ, но российское командование своевременно узнало о плане ВСУ и приняло необходимые меры для его срыва.

Ранее военный эксперт рассказал о зачистке Плоского леса в Харьковской области от украинских формирований.