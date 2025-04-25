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Военный эксперт рассказал о зачистке Плоского леса в Харьковской области

Марочко: ВС РФ завершают зачистку Плоского леса в Харьковской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы постепенно завершают зачистку Плоского леса в районе населенного пункта Западное, расположенного в Харьковской области. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Идет к завершению зачистка Плоского леса», — отметил он.

Также, по словам эксперта, подразделения Вооруженных сил РФ добились определенных успехов на участке фронта северо-западнее поселка Двуречная в Харьковской области. Он уточнил, что российским солдатам удалось занять новые рубежи в лесном массиве.

24 апреля Марочко заявил, что украинские формирования увеличили число контратак у населенных пунктов Новая Кругляковка и Загрызово в Харьковской области. Как сказал эксперт, для обеспечения своей мобильности Вооруженные силы Украины (ВСУ) соорудили несколько понтонных переправ через реку Лозовая.

Кроме того, активность украинских войск наблюдается в районе села Богуславка в Харьковской области. Марочко пояснил, что командование ВСУ постоянно перебрасывает сюда личный состав и подвозит боеприпасы.

Ранее российские бойцы возобновили активные бои за город Волчанск в Харьковской области после пасхального перемирия.

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