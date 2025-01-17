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ВСУ потеряли целый взвод в ходе боев в Харьковской области

Марочко: ВСУ потеряли взвод при попытке отрезать ВС РФ в Харьковской области
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли взвод при попытке отрезать российские подразделения от основных сил в районе двуреченского плацдарма в Харьковской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, во время активных боев украинские военные предприняли попытку зайти в тыл российским подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная и отрезать передовые отряды Вооруженных сил России от основных сил.

Марочко добавил, что российское командование своевременно узнало о замысле ВСУ и предприняло необходимые мероприятия по недопущению его реализации. В результате действий сил РФ украинские войска лишились хорошо обученного штурмового взвода.

15 января сообщалось, что российские войска ликвидировали пункт управления в поселке Двуречное, с которого была осуществлена массированная атака дронов на территорию России.

Ранее сообщалось, что еще один российский солдат сбил дрон ВСУ ударом головы.

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