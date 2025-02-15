Марочко заявил, что ВСУ «неохотно» покидают позиции в Харьковской области

Российские солдаты взяли под огневой контроль порядка 20 километров береговой линии двуреченского плацдарма в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, почти каждый день с района двуреченского плацдарма приходят положительные известия. Марочко отметил, что силы ВС России сосредоточились на закреплении успеха.

«На данный момент вперед наши войска особо не рвутся, в основном сосредоточились на выбивании остатков боевиков с левой береговой линии реки Оскол на участке Фиголевка — Логачевка, а это порядка 20 км», — заявил он.

Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ «неохотно» оставляют позиции.

Он также добавил, что вести боевые действия «на таком широком участке фронта довольно непросто», поскольку ВСУ перебрасывают туда военных и технику.

До этого Марочко сообщил, что российские войска успешно продавливают позиции украинской армии под Белогоровкой. По его словам, подобная тактика наиболее эффективна в условиях, когда ВСУ не хватает ресурсов для удержания всех фронтов, где наступают российские войска.

Ранее в МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине.