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В силовых структурах рассказали об огневом мешке для ВСУ в двух городах ДНР

ТАСС: формирования ВСУ в Красноармейске и Димитрове попали в огневой мешок
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские формирования сразу в двух городах Донецкой народной республики (ДНР) фактически оказались в огневом мешке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Красноармейск и Димитров уже фактически в огневом мешке», — рассказал источник агентства.

По его словам, даже в сложившейся ситуации командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает перебрасывать все новые подразделения на данный участок фронта.

25 апреля украинский лидер Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил о тяжелой ситуации в ДНР. Как он сказал, «наиболее жесткая» обстановка наблюдается на Красноармейском направлении.

За два дня до этого министерство обороны РФ сообщило, что танкисты группировки российских войск «Центр» поразили огневые точки ВСУ в районе Красноармейска. Боевую задачу выполнил экипаж танка Т-72 под командованием младшего сержанта Александра Супенко, тем самым дав штурмовикам Вооруженных сил РФ возможность начать наступление на город.

Ранее командование украинских войск перебросило к Красноармейску элитный отряд «Птицы Мадьяра».

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