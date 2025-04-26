В Липецкой области объявлена тревога из-за налета БПЛА

В Липецкой области объявлена тревога из-за налета украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА»», — написал Артамонов.

Утром в пятницу, 25 апреля, обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Шуе Ивановской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.