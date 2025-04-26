В Макеевке два человека получили ранения из-за подрыва мин «Лепесток»

Два человека пострадали в Макеевке в ДНР из-за подрыва на минах «Лепесток»

Два человека пострадали в Макеевке в Донецкой Народной Республике из-за подрыва на минах «Лепесток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Населенный пункт Макеевка: Горняцкий район: — в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранен мужчина 1988 года рождения, Советский район: — в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) по улице Индустриальной ранен мужчина 1984 года рождения», — сообщили в управлении.

ПФМ-1 «Лепесток» представляет собой небольшую мину, предназначенную для повреждения ног — она срабатывает, если на нее наступить. Украинские войска активно забрасывали этими минами как Донецк, так и другие города Донецкой Народной Республики. В отличие от более новых версий «Лепестка», способных к самоуничтожению после 48 часов, на вооружении ВСУ находится в основном старые советские, остающиеся опасными бессрочно версии мин.

Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные саперы »прочесали» уже 45 населенных пунктов в Курской области, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах.

Ранее саперы ВС РФ ликвидировали более 6,5 тысячи боеприпасов в Белгородской области.