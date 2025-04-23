Военные саперы проверили 45 населенных пунктов в Курской области

Военные саперы прочесали уже 45 населенных пунктов в Курской области, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«При поддержке МЧС эта работа пойдет еще быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника. Нам важно успеть завершить работу по разминированию до наступления холодов», — заявил врио главы региона.

Хинштейн добавил, что после того, как дома будут проверены, саперы приступят к обследованию сельскохозяйственных полей, а также лесополос и водоемов.

Незадолго до этого в пресс-службе правительства региона сообщили, что саперы Вооруженных сил России нашли и уничтожили уже свыше 185 тысяч мин и взрывоопасных предметов в Курской области. Всего было разминировано свыше 675 километров дорог и 26 тысяч га площади региона.

15 марта Хинштейн сообщил, что оперативный штаб ограничил въезд людей в освобожденные территории Курской области, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни для местных жителей. Врио главы региона отметил, что российские саперы находят запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

Ранее саперы ВС РФ ликвидировали более 6,5 тысячи боеприпасов в Белгородской области.