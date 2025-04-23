Саперы ВС РФ ликвидировали более 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области

Саперы российской группировки «Север» обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств на территории Белгородской области, регулярно подвергающейся обстрелам ВСУ. Об этом сообщил представитель противоминного центра региона в беседе с РИА Новости.

Среди ликвидированных боеприпасов почти половину составили противопехотные суббоеприпасы, известные как «колокольчики», — их обезврежено 3083 единицы. Также саперы уничтожили 418 реактивных снарядов от РСЗО «Град», 408 выстрелов к гранатометам РПГ-7, 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. Особую опасность представляли боеприпасы производства стран НАТО: 14 американских ракет HIMARS, три ракеты AGM-88 HARM, четыре снаряда чешской РСЗО «Вампир», 155-мм снаряды и французские противотанковые мины.

«Каждый обезвреженный боеприпас — это спасенные жизни. Работа ведется круглосуточно, несмотря на сложные условия», — отметил представитель противоминного центра.

5 апреля сообщалось, что сводный отряд разминирования МЧС РФ в ходе работы на территории Курской области обезвредил более 2,1 тыс. боеприпасов.

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