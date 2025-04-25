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Зеленский требует уравнять гарантии безопасности Украине от США как для Израиля

Зеленский потребовал от США тех же гарантий безопасности, что и для Израиля
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Alina Smutko/Reuters

Владимир Зеленский потребовал от Соединенных Штатов тех же гарантий безопасности для Украины, что и для Израиля. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

«Есть гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Есть вопросы, которые обговаривались в Лондоне, касающиеся гарантий безопасности от США. Мы очень хотим, чтобы они были сильными, как минимум — как у Государства Израиль», — заявил Зеленский.

До этого международное агентство Reuters опубликовало проект, предложенный Соединенными Штатами Америки, по урегулированию конфликта на Украине.

Проект предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Кроме того, в документе сказано, что Украина сможет работать над вступлением в Евросоюз.

Ранее Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта.

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