В Госдуме заявили, что Россия не афиширует ликвидацию офицеров ВСУ

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на теракты против высокопоставленных российских военных с помощью ракетных ударов. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, «акты возмездия не афишируются так, как это делается на Украине». Депутат утверждает, что они реализуются «с помощью высокоточного оружия», в том числе в целях демонстрации.

«Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов», — заявил российский депутат.

В пятницу, 25 апреля, был взорван автомобиль в подмосковной Балашихе, акция была направлена против генерала-лейтенанта ВС РФ Ярослава Москалика, он не выжил. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее в МИД РФ назвали терактом покушение на офицера Генштаба.