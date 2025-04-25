Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Россия не афиширует ликвидацию офицеров ВСУ

Депутат Госдумы Колесник: Россия не афиширует ликвидацию высших офицеров ВСУ
close
Roman Chop/AP

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на теракты против высокопоставленных российских военных с помощью ракетных ударов. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, «акты возмездия не афишируются так, как это делается на Украине». Депутат утверждает, что они реализуются «с помощью высокоточного оружия», в том числе в целях демонстрации.

«Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов», — заявил российский депутат.

В пятницу, 25 апреля, был взорван автомобиль в подмосковной Балашихе, акция была направлена против генерала-лейтенанта ВС РФ Ярослава Москалика, он не выжил. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее в МИД РФ назвали терактом покушение на офицера Генштаба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами