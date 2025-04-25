Петренко: дело об убийстве генерала Москалика передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета», — сообщила Петренко.

На место взрыва направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова в Балашихе. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. В результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибший — 59-летний генерал Минобороны РФ Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Ранее в МИД РФ назвали терактом покушение на офицера Генштаба.