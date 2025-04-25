В Нижегородской области сообщили об отражении атаки беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижегородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по российскому субъекту утром 25 апреля.

«Разрушения и последствия не зафиксированы», — подчеркивается в заявлении.

В ночь на 25 апреля системы ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских дронов над регионами РФ. Все беспилотники были уничтожены в период с 20:10 мск 24 апреля по 6:00 мск 25 апреля.

Как рассказали в министерстве обороны страны, больше всего БПЛА — 59 — ликвидировали в небе над Крымом. Еще 11 летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря, четыре — в Белгородской области, один — в Ивановской области. В Курской и Нижегородской областях, в свою очередь, нейтрализовали по два дрона.

Позже в Минобороны РФ сообщили о новых попытках ВСУ нанести удары по Крыму и Белгородской области. Украинские военнослужащие выпустили по первому региону шесть БПЛА, а по второму — один. Все беспилотники были уничтожены до того, как достигли целей.

Ранее в республике Татарстан засняли на видео момент падения сбитого беспилотника ВСУ.