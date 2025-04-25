Над двумя регионами РФ сбили семь беспилотников

МО РФ: над Крымом и Белгородской областью уничтожено семь БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

С 9:20 до 9:50 мск средства ПВО сбили шесть дронов над Крымом, а около 10:30 мск один беспилотник был перехвачен над территорией Белгородской области.

В ночь на 25 апреля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше всего дронов — 59 — сбили в небе над республикой Крым. По два беспилотника ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, еще один — в Ивановской области. В Белгородской области нейтрализовали четыре БПЛА, а над акваторией Черного моря — 11.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее женщина попала в больницу после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область.