В российских регионах за ночь уничтожили около 80 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, украинские военные использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего дронов — 59 — сбили в небе над республикой Крым. По два беспилотника ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, еще один — в Ивановской области. В Белгородской области нейтрализовали четыре БПЛА, а над акваторией Черного моря — 11.

В заявлении уточняется, что все дроны ВСУ были перехвачены в период с 20:10 мск 24 апреля по 6:00 мск 25 апреля.

Рано утром 25 апреля пресс-служба правительства Ивановской области сообщила о падении обломков сбитого украинского БПЛА в городе Шуе. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал о массированной атаке беспилотников ВСУ на Крым. Звуки взрывов раздались в районе нескольких населенных пунктов, включая Ялту и Феодосию.

Ранее жительнице Белгородской области потребовалась госпитализация после атаки украинского дрона.