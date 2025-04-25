Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российских регионах за ночь уничтожили около 80 дронов ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за ночь сбили 79 украинских беспилотников
close
Павел Львов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, украинские военные использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего дронов — 59 — сбили в небе над республикой Крым. По два беспилотника ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, еще один — в Ивановской области. В Белгородской области нейтрализовали четыре БПЛА, а над акваторией Черного моря — 11.

В заявлении уточняется, что все дроны ВСУ были перехвачены в период с 20:10 мск 24 апреля по 6:00 мск 25 апреля.

Рано утром 25 апреля пресс-служба правительства Ивановской области сообщила о падении обломков сбитого украинского БПЛА в городе Шуе. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал о массированной атаке беспилотников ВСУ на Крым. Звуки взрывов раздались в районе нескольких населенных пунктов, включая Ялту и Феодосию.

Ранее жительнице Белгородской области потребовалась госпитализация после атаки украинского дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами