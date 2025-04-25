Лебедев: ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и «Нептун» в Киеве

Российские военнослужащие уничтожили цех по производству ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) и «Нептун» вместе с иностранными инженерами в Киеве. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Кроме того, в этом цеху производились двигатели для беспилотных летательных аппаратов»

«Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования», — добавил Лебедев.

Также, по его словам, были ликвидированы конструкторское бюро и несколько ангаров, где ремонтировались самолеты. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где украинские войска монтировали на катера системы безэкипажного управления.

До этого Минобороны России сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» российских артиллеристов-десантников уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее в Курской области заметили испаноязычных наемников ВСУ.