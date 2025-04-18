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Российские средства ПВО за неделю сбили самолет F-16 и 45 авиабомб JDAM

Минобороны: за неделю средствами ПВО сбиты самолет F-16 и 29 снарядов HIMARS
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Olga Sokolova/Global Look Press

За прошедшую неделю российские силы ПВО сбили самолет F-16 и 45 управляемых авиационных бомб JDAM. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Были сбиты 1618 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их уничтожали как в зоне СВО, так и в небе над российскими регионами.

Всего же с момента начала проведения спецоперации были уничтожены 52 592 беспилотника.

18 апреля Минобороны сообщало, что за прошедшую ночь ликвидировали 56 украинских беспилотников. Противник использовал дроны самолетного типа, уточнили в ведомстве.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в ночь на 18 апреля в небе над двумя районами региона уничтожили не менее 17 дронов ВСУ. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее семилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона на Донецк.

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