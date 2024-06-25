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СК нашел доказательства удара ВСУ по самолету Ил-76 с пленными солдатами

СК: руководство ГУР и ВСУ отдало приказ сбить Ил-76 с пленными украинцами

Следственный комитет РФ нашел доказательства того, что вооруженные силы Украины (ВСУ) причастны к сбитию самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом пишет Telegram-канал СК.

По данным Следкома, руководство главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ знало, что 24 января самолет будет перевозить 65 пленных солдат, однако все равно отдало приказ нанести удар по самолету.

Следователи нашли на месте крушения детали и фрагменты корпуса двух ракет ЗРК Patriot производства США, их происхождение подтвердила экспертиза. Повреждения корпуса самолета также говорят о том, что его достигли поражающие элементы ракеты ЗРК.

Отмечается, что Ил-76 подорвала только одна ракета, вторая самоликвидировалась в воздухе. Согласно информации радиолокационной разведки, ракеты запустили с территории Харьковской области. В настоящее время СК и Минобороны РФ выясняют личности украинских военнослужащих, причастных к теракту.

Крушение самолета Ил-76, который должен был доставить в Белгород пленных бойцов ВСУ, произошло 24 января 2024 года. Уже тогда российское Минобороны утверждало, что воздушное судно было сбито украинскими войсками. Всего на борту самолета находились 65 пленных солдат ВСУ, шесть членов экипажа и трое российских офицеров.

Ранее ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными.

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Крушение Ил-76 с пленными
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