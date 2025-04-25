Над Крымом сбиты шесть украинских беспилотников за полчаса

Минобороны РФ: шесть украинских беспилотников уничтожены за полчаса над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 09:20 до 09:50 мск 25 апреля дежурные средства ПВО уничтожили воздушные цели над Республикой Крым», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В ночь на 25 апреля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше всего дронов — 59 — сбили в небе над республикой Крым. По два беспилотника ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, еще один — в Ивановской области. В Белгородской области нейтрализовали четыре БПЛА, а над акваторией Черного моря — 11.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее женщина попала в больницу после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область.