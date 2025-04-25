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Российский боец обвинил ВСУ в применении фосфорных снарядов

РИА Новости: военные ВСУ два месяца применяли фосфорные снаряды против ВС России
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Roman Chop/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении двух месяцев применяли фосфорные снаряды против российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца 60 ОМСБ с позывным «Киндер».

«Фосфором засыпали нас очень много, много «трехсотых» (раненых. — «Газета.Ru») было от фосфора. Задыхались пацаны, жгло, блиндажи горели. Судя по перехватам [по радиоперехватам], выпускали [снаряды с фосфором] только националисты», — сказал военный.

«Киндер» добавил, что украинские военные ежедневно выпускали около 30-40 фосфорных снарядов.

В декабре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть доказательства факта применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. Дипломат подчеркнула, что использование подобного вооружения носит неизбирательный характер поражения, поэтому запрещено Женевской конвенцией.

Ранее Украину обвинили в поставках африканским террористам боеприпасов с белым фосфором.

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