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Появились кадры из атакованного дронами ВСУ Крыма

В сети опубликовали кадры из атакованного дронами ВСУ Крыма

Очевидцы опубликовали в сети кадры из атакованного украинскими беспилотниками Крыма. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Севастополь».

Ролик содержит звуки взрывов и вспышки, а под конец можно услышать звук мотора, который, предположительно, принадлежит пролетающему мимо дрону.

В ночь на 25 апреля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше всего дронов — 59 — сбили в небе над республикой Крым. По два беспилотника ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, еще один — в Ивановской области. В Белгородской области нейтрализовали четыре БПЛА, а над акваторией Черного моря — 11.

Жители Крыма после полуночи слышали взрывы в районе населенных пунктов Евпатория, Ялта, Феодосия, Бахчисарай и Саки.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали в Ивановской области.

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