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В Раде заявили об отсутствии добровольцев для вступления в ВСУ

Депутаты Рады Крулько: неизвестно, как долго выдержит народ военный конфликт
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В настоящее время неизвестно, как долго еще народ сможет выдержать конфликт на территории Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Иван Крулько в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Тем более, что украинцы заканчиваются, не становится больше [тех,] которые готовы, как это было в первые недели войны, когда, по сути, десятки тысяч украинцев были под военкоматами, <...> добровольцами записаться на фронт. Сейчас мы этих очередей не наблюдаем», — сказал парламентарий.

Крулько добавил, что сейчас на Украине наблюдается силовая мобилизация. По его словам, призванные подобным образом военнослужащие часто самовольно покидают части. Причина — неготовность людей к службе, отметил депутат.

23 апреля депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что с 2022 года от мобилизации из страны сбежали 400 тысяч человек. По его словам, на конец февраля 2022 года за границей уже находился один миллион украинцев, которые не вернулись в страну после начала СВО.

Ранее Зеленский заявил об единичных случаях насильственной мобилизации на Украине.

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