Украинский депутат назвал количество сбежавших от мобилизации мужчин

Горбенко: с 2022 года до 400 тысяч человек сбежали с Украины от мобилизации

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в интервью YouTube-каналу «Откровенно» заявил, что с 2022 года от мобилизации из страны сбежали 400 тысяч человек.

По его словам, на конец февраля 2022 года за границей уже находился один миллион украинцев, которые не вернулись в страну после начала СВО.

«Из-за таких пробелов на границе, в том числе на законодательном уровне, из-за коррупции в МСЭК (медико-социальная экспертиза. — «Газета.Ru»), военкоматах и других ветвях исполнительной власти, я думаю, что примерно 300-400 тысяч незаконно уехали», — отметил Горбенко.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход говорила, что украинцы вывозят детей за рубеж из-за риска снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

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