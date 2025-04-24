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Российские войска ударили по позициям ВСУ у Олешни и Горнали в Курской области

МО: группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что целями стали позиции украинских формирований в районе хутора Олешня и села Горналь.

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в <...> Сумской области», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что подвергшиеся ударам позиции ВСУ находились в районе 12 населенных пунктов. Речь идет о Локне, Беловодах, Юнаковке, Запселье, Водолагах, Яблоновке, Глубоком, Мирополье, Варачино, Садках, Малой Рыбице и Могрице.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в течение суток украинские войска потеряли более 150 бойцов и 16 единиц техники в Курской области. При этом потери ВСУ за все время с момента вторжения в приграничный регион превысили 75,8 тыс. человек.

Ранее три роты ВСУ попытались прорваться через границу на территорию Курской области.

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