Российские войска ударили по позициям ВСУ у Олешни и Горнали в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что целями стали позиции украинских формирований в районе хутора Олешня и села Горналь.

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в <...> Сумской области», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что подвергшиеся ударам позиции ВСУ находились в районе 12 населенных пунктов. Речь идет о Локне, Беловодах, Юнаковке, Запселье, Водолагах, Яблоновке, Глубоком, Мирополье, Варачино, Садках, Малой Рыбице и Могрице.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в течение суток украинские войска потеряли более 150 бойцов и 16 единиц техники в Курской области. При этом потери ВСУ за все время с момента вторжения в приграничный регион превысили 75,8 тыс. человек.

Ранее три роты ВСУ попытались прорваться через границу на территорию Курской области.