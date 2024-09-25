Пентагон выступил за поставки фосфорных снарядов Украине

В министерстве обороны США выступили за поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя», — говорится в сообщении.

По информации NBC News, администрация Соединенных Штатов «несколько раз отклоняла» эту инициативу.

Как заявили источники, в американском оборонном ведомстве предлагали включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Киеву. По их словам, если подобная инициатива будет одобрена, то об этом не станут сообщать публично.

Накануне представитель администрации США сообщил, что Соединенные Штаты включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине.

По данным Пентагона, Вашингтон планирует объявить о новом пакете помощи на текущей неделе. Его сумма составит $375 млн.

Ранее жители трех штатов США высказались против увеличения помощи Украине.