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В МИД России заявили о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора

МИД: у РФ есть доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

У России есть доказательства факта применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с белым фосфором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Правоохранительными органами нашей страны совместно с МО РФ получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что этот факт указывает на наличие у украинской армии химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами. Также официальный представитель МИД РФ указала на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ.

Захарова подчеркнула, что применение ВСУ зажигательных боеприпасов с белым фосфором носит неизбирательный характер поражения, поэтому запрещены на Женевской конвенции. Подобное нарушение будет наказано по всей строгости закона, заключила дипломат.

5 декабря Следственный комитет России сообщил, что в августе 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ обстреляла село Большое Солдатское в Курской области. Украинские военнослужащие в ходе атаки применили кассетные боеприпасы, которые содержали запрещенные отравляющие вещества удушающего действия.

Ранее в США рассказали, как один звонок может завершить конфликт на Украине.

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