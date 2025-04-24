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Польша планирует возобновить производство танков

РАР: Польша в ближайшее время намерена возобновить производство танков
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Shutterstock

Польша намерена в ближайшее время возобновить производство танков. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Польской группы вооружений (PGZ) Аркадиуш Бонк, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

«Польша будет производить танки на заводах, принадлежащих Польской группе вооружений, в нашей стране в ближайшее время», — отметил он.

По словам Бонка, переговоры о производстве южнокорейских танков К2(PL) находятся на финишной стадии.

В январе стало известно, что Польша получила первую партию танков Abrams производства США в их новейшей версии M1A2SEPV3. Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что партия насчитывает 28 единиц техники. Сначала танки пройдут проверку, а затем их направят в польскую армию.

Позже глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Дариуш Луковский сообщил, что в случае начала военного конфликта имеющихся у польской армии боеприпасов хватит только на одну или две недели. При этом Луковский уточнил, что некоторых боеприпасов хватит всего на пять-семь дней военных действий. Он добавил, что Польша сможет накопить необходимый для длительного ведения военных действий запас снарядов только через два-три года.

Ранее в Польше заявили, что страна не готова ни к какой войне.

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