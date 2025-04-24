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В частях ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

На вооружении ВСУ заметили американскую гаубицу M114 времен ВМВ
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Telegram-канал Военный Осведомитель

В распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились гаубицы M114 американского производства, которые эксплуатировались во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи запечатлена гаубица M114 с расчетом, предположительно, на одном из тренировочных полигонов в тылу.

M114 – это 155-миллиметровая гаубица, серийное производство которой велось в США в начале 1940-х и завершилось в 1945 году. Ее скорострельность составляет порядка двух выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы достигает 14,6 километра.

В феврале в сеть попали кадры удара российской самонаводящейся ракеты по гаубице М777 Вооруженных сил Украины. Гаубица американского производства была размещена между жилыми домами в одном из населенных пунктов, чье название установить не удалось. Поражение орудия было зафиксировано с дрона. Время съемки также установить не удалось, однако на кадрах видно, что поле боя покрыто снегом.

Ранее Bild сообщила, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время.

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