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Bild утверждает, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время

Bild: Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель

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Vasily Fedosenko/Reuters

Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Он отметил, что у Украины есть материал и есть знания.

«Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — сказал чиновник.

По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях».

Bild уверен, что готовность Украины к такому сценарию подтверждают недавние слова Зеленского.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом по поводу конфликта с Россией. Он заявил Трампу, что Украину может спасти ядерное оружие.

Ранее Зеленский предложил Европейскому союзу разместить ракетные комплексы на территории страны.

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