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Опубликованы кадры удара самонаводящейся ракеты по гаубице ВСУ

В сеть попали кадры удара самонаводящейся ракеты по гаубице М777 ВСУ

В сеть попали кадры удара российской самонаводящейся ракеты по гаубице М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Два ролика с места событий опубликовал Telegram-канал «Тройка».При этом,

Кадры свидетельствуют, что гаубица американского производства была размещена между жилыми домами в одном из населенных пунктов, чье название установить не удалось. Поражение орудия было зафиксировано с дрона. Время съемки также установить не удалось, однако на кадрах видно, что поле боя покрыто снегом.

До этого ракета зенитного комплекса «Искандер» уничтожила пункт запуска дронов ВСУ в Сумской области.

По данным министерства обороны РФ, удар нанесли севернее населенного пункта Шостка. В результате атаки было уничтожено несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, около 14 единиц дронов-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра» и более 20 специалистов.

Ранее у берегов Крыма обнаружили безэкипажные катера ВСУ с ракетами.

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