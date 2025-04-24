ГУР Украины показало кадры якобы диверсии на аэродроме РФ

Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) показало видеозапись, которую ведомство представляет как доказательство диверсии на аэродроме в Ростове-на-Дону. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На видео запечатлен поджог самолета, который ГУР идентифицирует как истребитель Су-27 с бортовым номером 35.

При этом на представленных кадрах невозможно однозначно установить место происшествия, точную модель самолета и его принадлежность Военно-космическим силам России.

24 апреля во всей Ростовской области был объявлен режим беспилотной опасности. Местным жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

На днях президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.

Ранее российские системы ПВО за сутки уничтожили более 200 дронов ВСУ.