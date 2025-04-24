Российский военный корреспондент Евгений Поддубный предостерег от поспешного освобождения российскими войсками Горналя, последнего населенного пункта Курской области, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале он подчеркнул, что стремительные действия могут привести к неоправданным потерям среди российских военнослужащих.

Поддубный указал на попытки Украины перебросить к Горналю штурмовые отряды. Он отметил активное использование ВСУ беспилотных летательных аппаратов для контроля воздушного пространства над этим участком фронта. По его словам, украинское командование ожидает освобождения Горналя и сосредоточивает значительные силы для нанесения максимального урона российским подразделениям.

«Требовать скорости от наших подразделений значит требовать потерь. Противник знает, что мы будем в любом случае забирать Горналь, поэтому и сосредоточил серьезные силы для изоляции поля боя. Не стоит радовать врага. Быстро не всегда хорошо», — заявил Поддубный.

На прошлой неделе сообщалось, что российским силам после освобождения Олешни осталось выдавить Вооруженные силы Украины из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область от украинских военных.

Ранее стало известно о попытке трех рот ВСУ прорваться в Курскую область.