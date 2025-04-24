Стало известно о попытке трех рот ВСУ прорваться в Курскую область

Mash: три роты ВСУ пытались зайти в хутор Отрубы в Курской области

Три роты украинских войск предприняли попытку зайти в хутор Отрубы в Курской области, пока в Лондоне шли переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, российские пограничники зафиксировали передвижение штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Бунякино в Сумской области. Украинские солдаты намеревались прорваться через государственную границу и направиться в сторону хутора Отрубы.

«Враг <...> начал бой с нашими военными. После четырех волн атаки подключилась артиллерия [Вооруженных сил РФ], и противник остановился», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что формирования ВСУ пытаются предотвратить закрытие фронта на российской территории. По этой причине они организуют наступления на приграничные населенные пункты в Курской и Белгородской областях.

23 апреля в столице Великобритании должны были пройти переговоры государственного секретаря США Марко Рубио с представителями министерств иностранных дел королевства, а также Украины, Франции и Германии. Но в последний момент мероприятие отложили, поэтому встреча состоялась на уровне экспертов. Мировые СМИ не исключили, что причиной послужило заявление украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности признания Крымского полуострова частью РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, к чему приведет продолжение боевых действий на Украине.