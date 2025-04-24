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Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников

Замглавы Харьковской области Лисняк: ВСУ стягивают наемников к границе с Россией
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Число иностранных наемников в частях Вооруженных сил Украины, которые стягивают в Купянском районе к границе Российской Федерации у Белгородской области, превышает количество военнослужащих украинской национальности. Об этом журналистам сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, его слова приводит РИА Новости.

«Постоянно проживающее на данной территории количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превышает численность военнослужащих украинской национальности», — сказал замглавы российской администрации Харьковской области.

Лисняк отметил, что военные ВСУ занимают дома жителей харьковских населенных пунктов, которые в данный момент начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.

«Указанные обстоятельства создают предпосылки для дальнейшего ухудшения социально-бытовых условий жизни местного населения, людям негде жить», — пояснил заместитель главы российской администрации Харьковской области.

До этого источник в группировке российских войск «Север» сообщил, что в Курской области заметили испаноязычных наемников.

Ранее российский боец раскрыл способ наемников ВСУ опознавать друг друга.

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