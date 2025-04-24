ВСУ стягивают военнослужащих и технику в Великий Бурлук Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины стягивает военнослужащих и технику к населенному пункту Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области — рядом с границей Белгородской области. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«Зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук», — отметил он.

По словам Лисняка, в составе этих формирований количество иностранных наемников превышает численность военнослужащих украинской национальности.

Замглавы ВГА Харьковской области уточнил, что украинские военные маскируют военную технику, включая бронеавтомобили, квадроциклы и легкие багги.

22 апреля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска в Харьковской области после перемирия. По его словам, во время действия перемирия ВСУ провели несколько ротаций и завезли материально-технические средства для ведения боев в Харьковской области. Тем самым украинские войска восстановили боеспособность «уже практически уничтоженных подразделений».

Ранее стало известно, что харьковские села под контролем ВСУ находятся на грани гуманитарной катастрофы.