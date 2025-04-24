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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за прошедшие сутки

Минобороны: в Курской области уничтожили 150 бойцов ВСУ за прошедшие сутки
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска ликвидировали свыше 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отражения вторжения противника в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномета», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий российские войска также уничтожили ракетную систему залпового огня, пусковую установку и десять автомобилей. Кроме того, Вооруженные силы России поразили 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и два склада боеприпасов.

В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75, 8 тысячи военнослужащих, 412 танков и 337 боевых машин пехоты. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, резюмировали в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что Горналь стал единственным населенным пунктом в Курской области, где все еще остаются формирования ВСУ. По информации оборонного ведомства, в настоящее время подразделения ВС РФ продолжают зачищать территорию региона вплоть до государственной границы.

Как сообщал источник в силовых структурах, подразделения группировки российских войск «Север» ведут ожесточенные бои в Горнали, продолжая активную фазу операции по освобождению населенного пункта от украинских формирований.

Ранее стало известно о попытке трех рот ВСУ прорваться в Курскую область.

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