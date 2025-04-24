Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор Сладков отреагировал на приговор генералу Попову

Сладков: ситуация осужденного генерала Попова — сложная и тяжелая
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ситуация осужденного за мошенничество и служебный подлог бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — сложная и тяжелая. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Ситуация сложная. Пусть он пройдет достойно, воли и силы духа ему не занимать. Поэтому идем вперед. Я уверен, что у этого человека все будет нормально. Судьба, конечно, тяжелая», — сказал он.

Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Попов был обвинен в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Прокурор требовал для экс-командующего шесть лет колонии, лишение воинского звания и штраф в размере 800 тысяч рублей. Защита просила оправдать Попова по всем пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать возможную отправку генерала Попова на СВО.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами