Военкор Сладков отреагировал на приговор генералу Попову

Ситуация осужденного за мошенничество и служебный подлог бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — сложная и тяжелая. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Ситуация сложная. Пусть он пройдет достойно, воли и силы духа ему не занимать. Поэтому идем вперед. Я уверен, что у этого человека все будет нормально. Судьба, конечно, тяжелая», — сказал он.

Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Попов был обвинен в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Прокурор требовал для экс-командующего шесть лет колонии, лишение воинского звания и штраф в размере 800 тысяч рублей. Защита просила оправдать Попова по всем пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать возможную отправку генерала Попова на СВО.