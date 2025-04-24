Стало известно о ситуации в единственном удерживаемом ВСУ селе в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» ведут ожесточенные бои в селе Горналь в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В публикации отмечается, что Вооруженные силы РФ продолжают активную фазу операции по освобождению населенного пункта от украинских формирований.

«Штурмовики ворвались на территорию населенного пункта, идут ожесточенные бои», — подчеркнул источник.

В свою очередь, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается перебросить в село дополнительные резервы. Как рассказали в российских силовых структурах, в Горналь намеревались заехать несколько штурмовых групп украинских войск на бронетехнике. Но эти отряды были уничтожены до того, как достигли пункта назначения.

23 апреля в российском министерстве обороны заявили, что Горналь является единственным населенным пунктом в Курской области, где все еще остаются формирования ВСУ. По информации ведомства, сейчас подразделения ВС РФ продолжают зачищать территорию региона вплоть до государственной границы.

Ранее в Горнали засняли удар по позициям украинских войск, находившимся на территории местного монастыря.