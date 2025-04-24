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Стало известно об уничтожении командно-штабного пункта ВСУ в Чернобаевке

Рогов: ВС РФ уничтожили командно-штабной пункт ВСУ в Чернобаевке
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска уничтожили командно-штабной пункт ВСУ в Чернобаевке на правом берегу Днепра. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Уничтожен командно-штабной пункт ВСУ в Чернобаевке, который отвечал за достаточно большой участок Херсонского фронта», — поделился Рогов.

Он добавил, что в результате атаки было ликвидировано не менее двух десятков военных ВСУ из офицерского состава, также не менее 20 человек получили ранения.

Чернобаевка находится в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск «Днепр» оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины.

Кроме беспилотников противника зенитчики сбивали вертолеты ВСУ, добавили в ведомстве.

Ранее в ВС РФ придумали новый способ защиты от дронов.

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