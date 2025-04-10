Подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Киевской области

Военная база и цех с продукцией для украинских войск в Киевской области получили повреждения в результате ударов российской армии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет в Вышгородский район в направлении Старых Петровцов. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом «Днепр» по военной базе. <...> Прилет в Броварском районе по цеху с военной продукцией», — рассказал Лебедев.

9 апреля сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали три цеха по сборке беспилотников ВСУ вместе с дорогостоящим оборудованием в Харькове.

Кроме того, по словам Лебедева, были нанесены удары по складам с боеприпасами и топливом в Индустриальном районе Харькова, а также по объектам в Изюме и Чугуеве Харьковской области. Под обстрел попали склады и завод, где видели технику и личный состав ВСУ.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в Харьковской области.