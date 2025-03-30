РИА Новости: солдат ВСУ держал в заложниках семью в Новооленовке в ДНР

Украинский военный в течение семи дней удерживал семью из четырех человек в их доме в поселке Новооленовка (ДНР). Об этом РИА Новости сообщила одна из пострадавших, которой удалось эвакуироваться из населенного пункта.

По словам женщины, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивший травму ноги, ворвался в их дом и угрожал оружием.

«Он сказал, что «отбился от стаи», и держал нас под прицелом всю неделю. Мы не могли никуда уйти», — рассказала беженка.

Ситуация обострилась, когда дед семьи попытался открыть дверь.

«Солдат подумал, что мы затягиваем, и бросил гранату. Дед получил осколочные ранения спины — вся спина была посечена», — добавила пострадавшая.

До этого беженка из поселка Новооленовка рассказала, что украинский военный, отступая перед наступлением российских войск, сбежал на детском велосипеде, предварительно удерживая местных жителей в заложниках.

Об освобождении российскими войсками Новооленовки стало известно 30 декабря. Населенный пункт был занят в результате действий группировки войск ВС РФ «Центр».

Ранее сообщалось, что в Курской области ВСУ разбили мужчине голову за незнание украинского языка.