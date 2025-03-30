Украинский военный в течение семи дней удерживал семью из четырех человек в их доме в поселке Новооленовка (ДНР). Об этом РИА Новости сообщила одна из пострадавших, которой удалось эвакуироваться из населенного пункта.
По словам женщины, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивший травму ноги, ворвался в их дом и угрожал оружием.
«Он сказал, что «отбился от стаи», и держал нас под прицелом всю неделю. Мы не могли никуда уйти», — рассказала беженка.
Ситуация обострилась, когда дед семьи попытался открыть дверь.
«Солдат подумал, что мы затягиваем, и бросил гранату. Дед получил осколочные ранения спины — вся спина была посечена», — добавила пострадавшая.
До этого беженка из поселка Новооленовка рассказала, что украинский военный, отступая перед наступлением российских войск, сбежал на детском велосипеде, предварительно удерживая местных жителей в заложниках.
Об освобождении российскими войсками Новооленовки стало известно 30 декабря. Населенный пункт был занят в результате действий группировки войск ВС РФ «Центр».
Ранее сообщалось, что в Курской области ВСУ разбили мужчине голову за незнание украинского языка.