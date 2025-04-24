Генерал Франции в отставке Делавард: мир на Украине заключат к концу 2025 года

Отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард заявил, что мир на Украине установится к концу 2025 года путем принуждения со стороны РФ. С таким мнением он выступил в интервью для ТАСС.

«Я считаю, что мир у нас будет к Рождеству, но этот мир будет достигнут силой оружия на поле боя и путем безоговорочного принуждения Украины», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что мирный договор будет продиктован на российских условиях. По мнению генерала, Россия продвинется до границ своих четырех новых регионов и, возможно, Одессы. Он отметил, что Одесса является «исконно русским городом» и необходима для «соединения» России с Приднестровьем и лишения Украины выхода к Черному морю.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. Тем не менее, как пишет Reuters, переговоры в Лондоне сорвались из-за позиции Киева по прекращению огня.

Ранее стало известно, как в мире отреагировали на перенос переговоров по Украине.