Генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард назвал идею создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине полной чушью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного, у Североатлантического альянса нет необходимых ресурсов для формирования подобных коалиций — ни личного состава, ни техники. А европейская составляющая НАТО и вовсе является «суммой слабостей», подчеркнул генерал в отставке.

Он добавил, что все разговоры о создании коалиции сейчас находятся в сфере «болтовни, которая не будет иметь никаких последствий».

«Дело с «коалицией желающих» и тому подобное по мне — скажу вам прямо — это смешно, это полная чушь», — поделился Делавард.

До этого журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt заявила, что некоторые европейские страны «самоутверждаются» за счет Украины.

Как добавила журналист, власти некоторых стран Европы знают, что их «политическое значение» целиком зависит от поддержания конфликта с Россией.

Ранее эксперт назвал преждевременными слова Рубио о выходе США из украинского вопроса.