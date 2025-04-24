Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский генерал раскритиковал создание «коалиции желающих»

Генерал Делавард: идея создания коалиции желающих является полной чушью
close
Efrem Lukatsky/AP

Генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард назвал идею создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине полной чушью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного, у Североатлантического альянса нет необходимых ресурсов для формирования подобных коалиций — ни личного состава, ни техники. А европейская составляющая НАТО и вовсе является «суммой слабостей», подчеркнул генерал в отставке.

Он добавил, что все разговоры о создании коалиции сейчас находятся в сфере «болтовни, которая не будет иметь никаких последствий».

«Дело с «коалицией желающих» и тому подобное по мне — скажу вам прямо — это смешно, это полная чушь», — поделился Делавард.

До этого журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt заявила, что некоторые европейские страны «самоутверждаются» за счет Украины.

Как добавила журналист, власти некоторых стран Европы знают, что их «политическое значение» целиком зависит от поддержания конфликта с Россией.

Ранее эксперт назвал преждевременными слова Рубио о выходе США из украинского вопроса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами