Шойгу объяснил, зачем НАТО увеличивает контингент у западных границ России

Североатлантический альянс увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». Об этом ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

По его словам, за последний год численный состав воинского контингента стран НАТО у границ России увеличился почти в 2,2 раза.

На территории восточноевропейских государств развивается военная инфраструктура, развертываются системы стратегической противоракетной обороны, а также реализуются мероприятия, направленные на поддержание высокой боеспособности тактического ядерного потенциала в Европе, утверждает Шойгу.

15 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в настоящее время фиксируется рост военных приготовлений в странах НАТО.

10 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза и НАТО изучают возможность отправки войск на Украину. По ее словам, решение может быть реализовано после перемирия в формате от мониторинговой миссии до миссии сдерживания.

Ранее в Белоруссии сообщили об активизации авиаразведки НАТО.