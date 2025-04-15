Глава СВР заявил о росте военных приготовлений в странах НАТО

В настоящее время фиксируется рост военных приготовлений в странах НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Первый информационный».

«Мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе и укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России», — сказал глава СВР.

Несколькими часами ранее Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему альянсу. По словам директора СВР, Польша и страны Прибалтики «отличаются высокой агрессивностью, во всяком случае на словах».

10 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза и НАТО изучают возможность отправки войск на Украину. По ее словам, решение может быть реализовано после перемирия в формате от мониторинговой миссии до миссии сдерживания.

Ранее Лавров заявил, что НАТО должен был быть распущен еще в XX веке.