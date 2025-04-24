В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Тамбовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает ТАСС.

В экстренной информации, распространенной МЧС, призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать спокойствие. В случае появления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) следует укрыться в безопасном месте. Также необходимо предупредить других граждан и сообщить о дроне в экстренные службы.

24 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

23 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе после налета дронов ранен мирный житель. Украинские беспилотники также атаковали детский сад и магазин.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.