На Кубани объявлена ракетная опасность

В Краснодарском крае введен режим ракетной опасности. Об этом сообщило в приложении МЧС России.

В уведомлении ведомство призвало жителей региона сохранять спокойствие. При угрозе ракетной опасности им нужно проявлять бдительность, держаться подальше от открытых участков улиц и спрятаться в помещении без окон или укрытии до отмены сигнала тревоги.

В ночь на 24 апреля в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Этот сигнал означает, что около границы региона замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность области. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

А во всей Ростовской области был объявлен режим беспилотной опасности. Жителям региона в МЧС тоже посоветовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.