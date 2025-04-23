Больницу в российском регионе придется строить заново из-за обстрелов ВСУ

В городе Васильевке Запорожской области хотят заново возвести здание центральной районной больницы, которое было фактически разрушено в результате обстрелов украинской армии. Об этом в беседе с ТАСС сообщила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.

«По-хорошему нужно строить новую полноценную больницу. Но мы понимаем, что в нынешних условиях мы этого сделать не можем, потому что враг начинает атаковать сразу же, как только начинается какая-то активность в плане восстановления», — сказала чиновница.

Она отметила, что специалисты стараются понемногу делать ремонт там, где это возможно: уже была восстановлена крыша. Между тем врачи продолжают работу, несмотря на риски, заключила Романиченко.

Украинская армия неоднократно наносила удары по больнице в Васильевке. Для этого ВСУ использовали в том числе и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами детский сад и магазин в Брянской области.