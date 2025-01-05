ВСУ атаковали больницу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром противник атаковал беспилотником здание Васильевской городской больницы. Позже над территорией районной электроподстанции был сбит беспилотник», — написал он.

Кроме того, противник атаковал сотовую вышку в селе Днепровка Каменско-Днепровского района. Отключение не произошло.

Информации о пострадавших не поступало.

5 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Нововоронежскую АЭС при помощи беспилотника. Вражеский БПЛА был сбит.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

Ранее средства ПВО за два часа сбили пять беспилотников над двумя российскими регионами.