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На Украине сформировали новый корпус на базе элитной бригады ВСУ

«Общественное»: на Украине сформировали 8-й десантно-штурмовой корпус ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В составе десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировали новый корпус под номером 8. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

О создании нового корпуса стало известно благодаря объявлению о найме гражданских сотрудников в штаб. Соединение появилось на базе элитной 82-й десантно-штурмовой бригады, которая проходила подготовку в Великобритании и участвовала во вторжении в Курскую область.

В состав корпуса также вошли 6-я аэромобильная бригада, 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, а также 71-я егерская бригада.

До этого украинский военный, взятый в плен в Курской области, на допросе поделился деталями обучения бойцов ВСУ в Германии. Он рассказал, что во время обучения украинским бойцам переводили с немецкого языка на русский. Он уточнил, что
на военную подготовку в ФРГ не брали людей с татуировками с изображением свастики, а подобных в его батальоне было около 20 человек.

Также солдат рассказал, что сейчас в рядах ВСУ в основном мобилизованные, которые не смогли откупиться. Тех, кто заключил контракт, либо почти не осталось, либо они служат в Нацгвардии.

Ранее российские силовики рассказали о спецкурсе ВСУ по правилам поведения в плену.

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